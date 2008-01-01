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Новости погоды

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В Новороссийске начинается бора

ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 23 августа

  Антициклон, распространивший влияние в центр ЕТР, продолжает медленно смещаться к югу, создавая в Южном округе значительные перепады атмосферного давления и условия для усиления ветров восточной четверти. В районе Новороссийска и Анапы северо-восточный ветер с утра 23 августа в порывах усиливается до 13-15 м/с.

В течение предстоящих суток напор ветра будет возрастать, ночью и днем 24 августа его порывы могут достигать штормовой силы, 25 м/с, создавая дискомфорт в погоде. Будет очень ветрено и жарко, у моря в таких условиях находится некомфортно.

25 августа ветер восточной четверти ослабеет в районе Новороссийска до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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