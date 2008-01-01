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Холодные сутки августа в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:19 Четверг, 23 августа



Прошедшие сутки в Москве были самыми холодными за минувшие дни августа. Впервые за месяц средняя за сутки температура на опорной метеостанции ВДНХ оказалась ниже нормы на 0,1 градуса.



Но уже сегодня температура начнет заметно повышаться, в том числе и ночью, т.к. адвекция холодного воздуха прекратилась, в Москву начинает поступать более теплый воздух с юго-запада.



И с каждым днем при юго-западных и южных ветрах будет становится все теплее и теплее. Будет способствовать прогреву и августовское солнце в условиях малооблачной антициклональной погоды. / meteonovosti.ru /



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