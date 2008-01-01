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Первые заморозки августа в центре России



ИА "Метеоновости" / 11:00 Четверг, 23 августа



Вслед за холодным фронтом, бурно проявившим себя в средней полосе ЕТР 21 августа, на Русскую равнину прорвался арктический холод. А уже 22 августа в центре ЕТР стал укреплять свои позиции антициклон из Скандинавии. По его восточной периферии, которой он и был повернут в среднюю полосу России, продолжался заток холодного воздуха с мощными северо-западными течениями.



В ночь на 23 августа антициклон еще сильнее продвинулся на восток, атмосферное давление в Смоленской, Тульской, Тверской и Московской областях выросло 5-10 единиц, северо-западный ветер стих, небо прояснилось, началось интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, а затем заметно остыл и воздух в приземном слое. В условиях ясной тихой антициклональной погоды местами температура в прошедшую ночь в Подмосковье упала до +3..+4 градусов, в Смоленской, Калужской, Тверской областях - до +1 градуса.



Были зафиксированы и первые заморозки августа: в Гагарине и Починках Смоленской области в травостое отмечался заморозок до -2 градусов, в Суворове Тульской области - до -1 градуса. В Новом Иерусалиме на северо-западе Подмосковья на высоте 2 см в травостое минимальная температура воздуха под утро 23 августа составила -1 градус.



Следующая ночь будет уже теплее, поэтому заморозки маловероятны. / meteonovosti.ru /



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