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Новости погоды
Из летописи московской погоды 23 августа
ИА "Метеоновости" / 09:35 Четверг, 23 августа
В столице в минувшие дни похолодало, прошли дожди, дул порывистый ветер - осень впервые заявила о себе. Но теплые дни еще вернутся в город. Ведь московская погода нередко удивляет жителей столицы своим переменчивым нравом. 23 августа 1977 года вошло в историю метеонаблюдений рекордно низкой температурой, +3,6 градуса. А 1972 год запомнился рекордной жарой, когда воздух раскалился до 34,2 градуса. И жара в 1972 году стояла долго, были обновлены несколько температурных рекордов.
В 2000 году на Москву обрушился сильный дождь, количество осадков составило 35 мм, при месячной норме 77 мм.
В прошлом, 2017 году в столице было теплее обычного на 6 градусов, ночью термометры показали 19,9 градуса, а днем воздух прогрелся до 24,9. Прошли дожди, количество осадков составило 6 мм.
Сегодня днем при переменной облачности осадков не ожидается, скорость западного ветра составит 5-10 м/с, днем в столице 20..22 градуса. Температура воздуха соответствует климатической норме. / meteonovosti.ru /
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