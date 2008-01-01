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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Четверг, 23 августа



Предстоящим днём свои позиции, в формировании погодных условий, укрепит обширный антициклон.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 23 августа ожидается малооблачная сухая погода со среднесуточной температурой воздуха соответствующей климатической норме. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, по области 18..23 Ветер западного направления 5-10 /с.



Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет повышенным на протяжении всего дня. Для практически здоровых людей, которые не реагируют на "капризы" московской погоды, никаких симптомов недомогания или ухудшения самочувствия не будет отмечено.



Высокий фон атмосферного давления может быть внешним неблагоприятным фактором для гипертоников и гипотоников, могут отмечаться "скачки" артериального давления, головные боли и головокружение, боли в области сердца и др. Желательно контролировать артериальное давление, медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом, в домашних условиях можно принимать растительные препараты нормализующие сердечную и нервную систему.



23 августа геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойным. / meteonovosti.ru /



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