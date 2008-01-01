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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 22 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..20 градусов, Северном 18..20 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 18..20 градусов, Юго-восточном 18..20 градусов, Южном 18..19 градусов, Юго-западном 18..19 градусов, Западном 17..18 градусов, Северо-западном 19 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17..18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17..19 градусов, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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