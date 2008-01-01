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Новости погоды

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О погоде на курортах Краснодарского края

ИА "Метеоновости" / 14:06 Среда, 22 августа

  В Краснодарском крае, несмотря на влияние антициклона, в ближайшие дни не обойдется без кратковременных грозовых дождей и порывистого ветра - скажется влияние атмосферных фронтов, пересекающих регион. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. А в Новороссийске начнется знаменитая бора: северо-восточный ветер в городе 23 и 24 августа усилится до 14-19 м/с, а порывы его достигнут 25 м/с. Температура воздуха ночью 19..24, а днем термометры покажут 28..33 градуса. Вода в море очень теплая, 25-27 градусов. / meteonovosti.ru /
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