|
|
|
Новости погоды
О погоде на курортах Краснодарского края
ИА "Метеоновости" / 14:06 Среда, 22 августа
В Краснодарском крае, несмотря на влияние антициклона, в ближайшие дни не обойдется без кратковременных грозовых дождей и порывистого ветра - скажется влияние атмосферных фронтов, пересекающих регион. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. А в Новороссийске начнется знаменитая бора: северо-восточный ветер в городе 23 и 24 августа усилится до 14-19 м/с, а порывы его достигнут 25 м/с. Температура воздуха ночью 19..24, а днем термометры покажут 28..33 градуса. Вода в море очень теплая, 25-27 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.