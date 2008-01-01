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Ненастная погода в Скандинавии



ИА "Метеоновости" / 13:55 Среда, 22 августа



Циклонические вихри с Северной Атлантики держат путь на Россию, и Скандинавию циклоны и их атмосферные фронты не обходят. Погода в регионе далека от идеальной. 21 августа дожди и грозы наблюдались в Финляндии, в Норвегии бушевали ветра, в Швеции ночью отмечались заморозки. 23 августа в Скандинавских странах ожидается дождливая погода - очередной циклон приближается к полуострову. В Норвегии днем 13..18 градусов, в Швеции 17..22, в Финляндии 16..21 градус. Такие значения температуры соответствуют климатической норме в Швеции и в Норвегии, а в Финляндии теплее обычного на 3 градуса. / meteonovosti.ru /



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