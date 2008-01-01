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Новости погоды
Ураган угрожает Гавайям
ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 22 августа
На Гавайских островах объявлено штормовое предупреждение. Мощный ураган "Лейн", второй в этом сезоне, движется в направлении островов. Урагану присвоена высшая, пятая категория. Скорость ветра в нем превышает 60 м/с. По прогнозу метеорологов, ураган достигнет островов 23 августа, к этому моменту вихрь ослабеет до 3 категории. Но на островах уже готовятся к приближению шторма: жители устанавливают вокруг домов ограждения из мешков с песком. Ведь ураган принесет не только сильный порывистый ветер, но и ливневые дожди, поэтому не исключены подтопления строений и дорог.
Ранее сформировавшийся циклон "Гектор" не причинил вреда островам, но на этот раз ситуация сложнее. / meteonovosti.ru /
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