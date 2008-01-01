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Ночные заморозки ожидаются в Башкирии



ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 22 августа



Погодные условия в Башкирии стремительно меняются. В ближайшие дни здесь будет хозяйничать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. А затем власть над погодой перейдет к антициклону.



23 августа в Башкортостане пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы, в отдельных районах не исключены ливни и град, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, днем термометры покажут 15..20 градусов. 24 и 25 июля облаков и осадков станет меньше, небольшие дожди пройдут лишь местами. Порывы ветра достигнут 15 м/с, температура воздуха в ночные часы понизится. Ожидается 4..9 градусов, местами заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов, а днем пока тепло, 15..20. / meteonovosti.ru /



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