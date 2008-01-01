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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 22 августа

  Циклонические вихри и их атмосферные фронты не оставляют в покое Приморье, Амурскую область и Хабаровский край. В ночь на 22 августа в Амурской области прошел очень сильный дождь, выпало до 55 мм осадков, в Хабаровском крае осадков было меньше, до 37 мм. В Приморском крае сильный дождь (до 41 мм) сопровождался штормовым ветром (до 28 м/с).

В предстоящий день, 24 августа, циклонический вихрь переместится в восточном направлении, осадки если и пройдут, то небольшие и не повсеместно. А в дальнейшем регион вновь окажется под ударом стихии - к югу Дальнего Востока приблизится очередной циклон, бывший тайфун. / meteonovosti.ru /
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