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На юге Дальнего Востока хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 22 августа



Циклонические вихри и их атмосферные фронты не оставляют в покое Приморье, Амурскую область и Хабаровский край. В ночь на 22 августа в Амурской области прошел очень сильный дождь, выпало до 55 мм осадков, в Хабаровском крае осадков было меньше, до 37 мм. В Приморском крае сильный дождь (до 41 мм) сопровождался штормовым ветром (до 28 м/с).



В предстоящий день, 24 августа, циклонический вихрь переместится в восточном направлении, осадки если и пройдут, то небольшие и не повсеместно. А в дальнейшем регион вновь окажется под ударом стихии - к югу Дальнего Востока приблизится очередной циклон, бывший тайфун. / meteonovosti.ru /



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