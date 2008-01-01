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Новости погоды
Благодатные дожди на востоке Московской области
ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 22 августа
Столичный регион в минувший день оказался в тыловой, холодной части циклонического вихря с Атлантики. Температура воздуха понизилась, не обошлось без дождей и порывистого ветра. Прошли дожди различной интенсивности. Количество выпавших осадков в различных районах составило от 3 до 14 мм. Наибольшее количество осадков пришлось на восток области, из-за чего пожарная опасность в регионе заметно снизилась. Ведь дождей здесь не было довольно долго и в ближайшую неделю не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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