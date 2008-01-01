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На ЕТР дождливо и ветрено



ИА "Метеоновости" / 11:54 Среда, 22 августа



циклона с центром над Архангельской областью, стали причиной ненастной погоды в северной половине Европейской России. С ними были связаны прошедшие дожди и сильный порывистый ветер.



Сильные дожди с грозой прошли во вторник в Центральном районе: местами выпало до 26 мм осадков. Прохождение холодного фронта сопровождалось сильным ветром. Во Владимирской области на станции Петушки были зафиксированы порывы ветра до 19 м/с. До 21 м/с усиливался ветер в Нижегородской области, самые сильные порывы, до 24 м/с, наблюдались в Марий-Эл. Не осталась в стороне от непогоды Московская область, на станции Кашира порывы ветра достигли 22 м/с.



Но наибольшие неприятности циклон принес на север ЕТР. В Мурманской области ветер усиливался до 24 м/с, прошел сильный дождь, выпало до 30 мм небесной влаги. Сильные дожди в сопровождении порывистого ветра наблюдались в Архангельской области, в Карелии, в Ненецком автономном округе. В Ленинградской области во вторник дождей стало меньше, но ветер еще бушевал, порывы сохранялись до 23 м/с.



В четверг северная половина Европейской России останется в зоне больших градиентов атмосферного давления, плотный ветер сохранится на севере Центрального округа, в Архангельской области на побережье порывы могут достигать 28 м/с.На Белом море сохранится штормовая погода. / meteonovosti.ru /



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