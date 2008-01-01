Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
22 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На ЕТР дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 11:54 Среда, 22 августа

  Атмосферные фронты активного атлантического циклона с центром над Архангельской областью, стали причиной ненастной погоды в северной половине Европейской России. С ними были связаны прошедшие дожди и сильный порывистый ветер.

Сильные дожди с грозой прошли во вторник в Центральном районе: местами выпало до 26 мм осадков. Прохождение холодного фронта сопровождалось сильным ветром. Во Владимирской области на станции Петушки были зафиксированы порывы ветра до 19 м/с. До 21 м/с усиливался ветер в Нижегородской области, самые сильные порывы, до 24 м/с, наблюдались в Марий-Эл. Не осталась в стороне от непогоды Московская область, на станции Кашира порывы ветра достигли 22 м/с.

Но наибольшие неприятности циклон принес на север ЕТР. В Мурманской области ветер усиливался до 24 м/с, прошел сильный дождь, выпало до 30 мм небесной влаги. Сильные дожди в сопровождении порывистого ветра наблюдались в Архангельской области, в Карелии, в Ненецком автономном округе. В Ленинградской области во вторник дождей стало меньше, но ветер еще бушевал, порывы сохранялись до 23 м/с.

В четверг северная половина Европейской России останется в зоне больших градиентов атмосферного давления, плотный ветер сохранится на севере Центрального округа, в Архангельской области на побережье порывы могут достигать 28 м/с.На Белом море сохранится штормовая погода.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+19
Чт.
23 авг.
+23
Пт.
24 авг.
+25
Сб.
25 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -2
Хульяка

некомфортное место: Сочи
комфортное место: Исфана

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100