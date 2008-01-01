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Из летописи московской погоды 22 августа



ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 22 августа



Заканчивается лето, поспевает урожай, дни становятся короче, а ночи уже не такие теплые. Не за горами и первые заморозки, да и осень близко. Первые заморозки в Москве случались лишь в самом конце месяца, да и то, было это в позапрошлом веке. Но и абсолютный минимум для 22 августа впечатляет: +4,6 градуса. Больше похоже на осень. Ну а максимум, столь же необычный, +34 градуса, остался в 1972 году. Тот год был очень теплым и подарил несколько температурных рекордов. Из них 4 максимума подряд. Сильные дожди, до 33 мм, прошли в 1945 году. Это немного меньше половины месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм.



В прошлом, 2017 году в столице было гораздо теплее, чем обычно бывает. Среднесуточная температура воздуха была выше привычных значений на 9 градусов. Ночью было тепло, не ниже 17,5 градуса, а днем воздух прогрелся до 30,2 градуса. День был ясным, осадков не отмечалось.



Сегодня в столице погоду будет определять барический гребень. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. В середине дня воздух прогреется до 18..20 градусов. Среднесуточная температура окажется в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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