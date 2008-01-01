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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Среда, 22 августа



Предстоящим днём характер погоды будет определяться восточной периферией антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, но станет прохладней. Так в столице максимальное значение температуры составит 18..20 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и днём составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 40-50%.



Погода в Москве и области будет прохладной, атмосферное давление повышенное, содержание кислорода в пределах нормальных значений. Такие погодные условия могут быть причиной появления первых симптомов при патологии суставов и позвоночника, которые очень часто развиваются при влажно-прохладной погоде. Могут отмечаться недомогания и у людей с различными заболеваниями органов дыхания. Это, прежде всего, усиление спастических реакций при артериальной гипертонии, вегетососудистой дистонии, при мигрени, что может быть обусловлено колебаниями атмосферного давления.



22 августа геомагнитный фон прогнозируется с отдельными возмущениями. / meteonovosti.ru /



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