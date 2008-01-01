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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 21 августа
Погоду в Москве и область будет определять прохождение холодного фронта. Атмосферное давление начнет расти, при облачности с прояснениями в Москве местами пройдет небольшой дождь, на востоке Подмосковья от умеренного до сильного. Температура воздуха в Москве 15..17 градуса, по области 15..20. Ветер западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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