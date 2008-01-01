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На юге ЕТР продолжается курортный сезон



ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 21 августа



Температура воздуха в средней полосе заметно понизилась, начались дожди. Чувствуется приближение осени. А в южных регионах всё еще очень тепло. 22 августа здесь преимущественно без осадков, скажется влияние гребня антициклона, лишь в отдельных горных районах Краснодарского края не обойдется без грозовых дождей заявят о себе атмосферные фронты. Ветер в порывах будет усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха ночью 13..18 градусов, днем 28..33, в Краснодарском крае до 35 градусов. На Черноморском побережье ночью 19..24, днем 27..33. Вода у побережья прогрелась до 25-26 , а на пляжах Сочи и Туапсе до 27 градусов. / meteonovosti.ru /



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