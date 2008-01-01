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Циклонический вихрь терзает Западную Сибирь



ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 21 августа



Сильные грозовые дожди обрушились на южные районы Западной Сибири. В ночь на 21 августа количество выпавших осадков в Новосибирской области составило 27 мм, а в Омской области в отдельных районах и до 62 мм.



22 августа циклонический вихрь, проливший дожди на юге Западной Сибири, уйдет на северо-восток, но на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится, влияние на погоду начнет оказывать волновой циклон с запада. В Омской области 22 августа местами небольшие дожди, грозы, порывы ветра при грозах 14-19 м/с. Днем воздух прогреется до 13..18 градусов. В Новосибирской области пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы и град, в отдельных районах сильные и ливневые дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с, днем 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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