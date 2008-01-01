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Ливневые дожди в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 21 августа



Циклонический вихрь, пришедший со стороны Скандинавии, стал причиной сильных дождей на севере и северо-западе ЕТР. В ночь на 21 августа. В Архангельской и в Ленинградской областях выпало до 36 мм осадков, в Карелии до 24 мм. Во Псковской области сильный дождь (до 30 мм) сопровождался грозой.



22 августа центр циклонического вихря переберется из Ленинградской области на запад Архангельской. В Карелии и в Северо-Западном районе пройдут кратковременные дожди, в Ленинградской области ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с, в Карелии до 22 м/с. Сильные грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра в Коми, в Архангельской области и в Ненецком автономном округе. / meteonovosti.ru /



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