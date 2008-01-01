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Новости погоды

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Погода угрожает Приморью

ИА "Метеоновости" / 12:43 Вторник, 21 августа

  Проливные дожди досаждают жителей Приморья, за август местами норма по осадкам уже выполнена. А впереди новые ливни и грозы.

Причиной ненастной погоды в Приморье стали активные атмосферные фронты то монгольских циклонов, то тропических.

Ненастным оказалось 20 августа, когда на регион выпало 15-42 мм осадков. Они были связаны с активным циклоном, бывшим тайфуном "Румбия". Ветер в порывах усиливался до 28 м/с. Дожди продолжались и 21 августа, за ночь выпало местами еще более 30 мм. На этом стихия не успокоится. Ухудшение погодных условий ожидается 22 августа, и будет связано с тем же бывшим тайфуном "Румбия".

В Приморье ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Очень сильные, ливневые дожди пройдут на юге края. Количество осадков в отдельных регионах может превысить 50 мм. Ветер в порывах будет достигать 18-23 м/с.

Дальнейшее ухудшение погоды произойдет 23 августа. Со стороны Китая подойдет тайфун "Сулик". Количество осадков станет еще больше, до 150 мм, усилится и ветер. На побережье его порывы будут достигать ураганной силы, 33-35 м/с.

На реках края паводковая ситуация осложнится. Возможны подъёмы уровня рек до отметок опасного гидрологического явления со значительными разливами и масштабными затоплениями территорий. Максимальный удар стихии придется на западные и южные районы края. / meteonovosti.ru /
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