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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 21 августа



В 12 часов в Москве облачная погода, дождь, местами гроза, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 20..22 градуса, Северо-восточном 20..22 градуса, Восточном 21 градус, Юго-восточном 21..22 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 20..21 градус, Западном 20..21 градус, Северо-западном 21 градус.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19..24 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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