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На Сицилии холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 21 августа



В минувший день, 20 августа Сицилия оказалась на пути следования холодного атмосферного фронта. Прошли дожди, в отдельных районах сильные, прогремели грозы. Жара заметно ослабела. А ночью было не по сезону прохладно. В Палермо термометры показали 18,7 градуса, до этого рекордно низкая температура была зафиксирована в 1965 году и составила 21,1 градуса. И если сегодня на острове еще возможны дожди и грозы, то уже 22 августа регион окажется в антициклоне. Но без кратковременных дождей не обойдется - атмосферные фронты напомнят о себе. Днем воздух прогреется до 27..32 градусов, ночи будут не такими прохладными, 18..23 градуса. Температура воздуха окажется на градус выше привычных значений. / meteonovosti.ru /



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