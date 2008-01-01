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Новости погоды

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Заморозки в августе не свойственны Подмосковью

ИА "Метеоновости" / 11:01 Вторник, 21 августа

  Как только в августе в Подмосковье устанавливается власть антициклона, возникает угроза низкой для этого времени года минимальной температуры. Огородники боятся заморозка.

В каких районах, и с какой периодичностью могут формироваться заморозки?

За последние 80 лет самая низкая температура в августе наблюдалась в 1977 году 20 числа на крайнем востоке Подмосковья, в Черустях: -1.8 градуса.

Последний раз заморозки в воздухе наблюдались 24 августа 2015 года, в Черустях было -0,1 градуса.

На остальной территории Подмосковья заморозков в августе не было с 1975 года. / meteonovosti.ru /
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