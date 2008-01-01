

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в августе не свойственны Подмосковью



ИА "Метеоновости" / 11:01 Вторник, 21 августа



Как только в августе в Подмосковье устанавливается власть антициклона, возникает угроза низкой для этого времени года минимальной температуры. Огородники боятся заморозка.



В каких районах, и с какой периодичностью могут формироваться заморозки?



За последние 80 лет самая низкая температура в августе наблюдалась в 1977 году 20 числа на крайнем востоке Подмосковья, в Черустях: -1.8 градуса.



Последний раз заморозки в воздухе наблюдались 24 августа 2015 года, в Черустях было -0,1 градуса.



На остальной территории Подмосковья заморозков в августе не было с 1975 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



