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В Москве погода ухудшится



ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 21 августа



Погодные условия в столичном регионе ухудшатся. Москву пересечет холодный атмосферный фронт. Начиная с 11 часов и до конца дня начиная с западных районной с дальнейшим распространением на остальную территорию ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, возможен град. Местами порывы ветра 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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