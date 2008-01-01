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Новости погоды
В Москве погода ухудшится
ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 21 августа
Погодные условия в столичном регионе ухудшатся. Москву пересечет холодный атмосферный фронт. Начиная с 11 часов и до конца дня начиная с западных районной с дальнейшим распространением на остальную территорию ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, возможен град. Местами порывы ветра 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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