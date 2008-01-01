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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:06 Вторник, 21 августа

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 10-20 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 11, 15, 17, 18 и 20 августа зарегистрированы небольшие возмущения.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что с 21 по 29 августа солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 21 августа. / meteonovosti.ru /
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