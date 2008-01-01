

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:01 Вторник, 21 августа



Активный циклон, закрутившись накануне в районе Балтийского моря, через северную столицу, держит свой путь в Архангельскую область. Связанный с ним холодный атмосферный фронт будет пересекать столицу и область в течение всего дня. Уже рано утром, начиная с западных районов Подмосковья, пройдет кратковременный дождь, усилится ветер. В дневные часы атмосферный фронт приблизится к столице. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами прогремят грозы, возможен град. Ветер юго-западных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигнуть 12-17 м/с. До полудня воздух в столице прогреется до 22..24, по области до 20..25 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 70%.



На колебания давления недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипотония, вегето-сосудистая дистония. Повышенная из-за дождей влажность может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями. Летом организм набирает силы и энергию, укрепляет иммунную систему, повышает защитные силы, а для этого нужно использовать те блага, которые дает сама природа: солнечные процедуры, они уже более безопасные и переносятся гораздо легче; воздушные ванны - их можно проводить на даче, при прогулках или на берегу реки. Все это оказывает положительное влияние на психоэмоциональный статус. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



