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Новости погоды

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На северо-западе холодно, дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:41 Понедельник, 20 августа

  Атмосферный фронт северного циклона в воскресный день прошелся сильными грозовыми дождями по Ленинградской области, где выпало до 19 мм, в Архангельской до 39. Сильный дождь количеством до36 м обрушился на Вологодскую область

В предстоящие сутки погода на северо-западе Европейской России изменится. Причиной тому волновой циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Санкт-Петербурга.

Северо-западный район в ночь на вторник он будет поливать дождями, местами сильными. Днем с отходом циклона на восток, дожди перейдут в разряд кратковременных, в отдельных районах прогремят грозы, в Ленинградской области утром и днем порывы ветра местами достигнут 17-22 м/с, температура понизится днем до 14..19, в Псковской области не выше +23.

Примерно по такому же сценарию будут развиваться события и в Карелии, где ночью пройдут дожди, местами сильные, днем они уже непродолжительные, востоке местами сильные. Дожди местами будут сопровождаться ветром в порывах 15-20 м/с, днем только 13..18.

Но уже в середине недели на северо-запад начнет возвращаться тепло. / meteonovosti.ru /
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