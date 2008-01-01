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Новости погоды

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Жара покидает Алтайский край

ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 20 августа

  Жаркий воздух из казахстанских степей охватил южные районы Западной Сибири. Накануне, как и в предыдущие дни, в Новосибирской и Кемеровской областях температура местами повышается до 31..32 градусов. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 4-5 градусов. На большей части Алтайского края столбик термометра уверенно удержится у отметки +30, в Кулунде, Ключах и Угловское зафиксировано +31, в Славгороде +32 градуса, поддерживая тем самым аномально жаркую погоду со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7o и более. При такой ситуации в ряде областей юга Западной Сибири сохраняется высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности.

Еще во вторник в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода с температурой днем до +32 градусов. В середине недели, за холодным фронтом, жара спадет до 20..25 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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