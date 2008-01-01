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Западную Сибирь заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 20 августа



В прошедшие выходные Западную Сибирь не оставляли в покое циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты. Накануне волновой циклон вылил на Омскую область до 71 мм небесной влаги, очень сильные дожди сопровождались грозами.



Сегодня очередная волна с севера Казахстана подошла к Омской области, а вместе с ней и зона сильных дождей, гроз и порывистых ветров. Циклон охватил своим влиянием юг и восток Тюменской области, и запад Новосибирской, где сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром.



Во вторник циклон углубится, давление в центре понизится до 995 гПа, а его центр немного приподнимется к северу. В Омской области и на юге Тюменской, а также на западе Новосибирской области будут продолжаться сильные грозовые дожди при порывистом ветре.



В середине недели, с отходом циклона на север, в южных областях дожди ослабеют. А вот на западе Ханты-Мансийского округа, куда выйдет циклон, небольшие дожди сменятся сильными, а ветер окрепнет в порывах до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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