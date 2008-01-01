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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:55 Понедельник, 20 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..24 градуса, Северном 22..25 градусов, Северо-восточном 22..24 градуса, Восточном 22..23 градуса, Юго-восточном 24..25 градусов, Южном 23..24 градуса, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 22..23 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21..22 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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