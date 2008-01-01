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В Москву идет похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 20 августа



осень не за горами, и погода на текущей неделе напомнит об этом кратковременным похолоданием.



В первой половине недели погоду на московской земле будет определять циклон, который сформируется на волне холодного фронта. Во вторник, 20 августа, столичный регион пересечет его холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявит в околополуденные часы. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, возможен град. В отдельных районах может выпасть 15-20 мм. За первую половину дня воздух успеет прогреться в Москве до 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы (во второй половине дня) достигнут 12-17 м/с.



В среду, 22 августа, московская земля будет находиться в тыловой части циклона. Юго-западный ветер сменится северо-западным, и начнется вторжением холодного воздуха. Ночью температура в столице понизится до 10..12, в Подмосковье до 8..13, днем в Москве около 19, по области 15..20 градусов. Среднесуточная температура приблизится к климатической норме. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами 12-17 м/с. Сильный порывистый ветер будет создавать ощущение более холодной погоды, чем на самом деле. Понижение температуры местами может сопровождаться небольшим дождем кратковременного характера.



В четверг, 23 августа, бразды управления погодой перейдут к антициклону, который сформируется в прохладном воздухе. Ночью в Москве 8..10, по области 7..12, в пониженных местах рельефа и до 4 градусов. Днем, благодаря солнцу, температура в столице повысится до 20..22, в Подмосковье до 18..23 градусов. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, умеренный, до 10 м/с.



В ночь на пятницу в Москве и области еще прохладно, а день окажется солнечным и сухим, максимальная температура вновь повысится до комфортных 23..25 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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