Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
20 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордная жара в Западной Европе

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 20 августа

  Накануне южная половина Западной Европы была охвачена жарой, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов. В большинстве стран было +30 и градусов и выше. А в Португалии столбик термометра вплотную подобрался к отметке +40. В Лиссабоне был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 19 августа +36.7, что выше предыдущего на 0.7 градуса, наблюдавшегося в далеком 1907 году.

Рекордная жара наблюдалась и Турции, в Стамбуле воздух разогрелся до +35.4 градуса, оставив позади 1972 года со значение +34.3.

На предстоящей неделе в южной половине Западной Европы сохранится преимущественно сухая и жаркая погода, с температурой днем 28..34, местами до +35 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Вт.
21 авг.
+23
Ср.
22 авг.
+19
Чт.
23 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абадан		 -4
Баия-Бланка

некомфортное место: Туркестан
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100