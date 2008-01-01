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Рекордная жара в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 20 августа



Накануне южная половина Западной Европы была охвачена жарой, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов. В большинстве стран было +30 и градусов и выше. А в Португалии столбик термометра вплотную подобрался к отметке +40. В Лиссабоне был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 19 августа +36.7, что выше предыдущего на 0.7 градуса, наблюдавшегося в далеком 1907 году.



Рекордная жара наблюдалась и Турции, в Стамбуле воздух разогрелся до +35.4 градуса, оставив позади 1972 года со значение +34.3.



На предстоящей неделе в южной половине Западной Европы сохранится преимущественно сухая и жаркая погода, с температурой днем 28..34, местами до +35 градусов. / meteonovosti.ru /



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