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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 11:22 Понедельник, 20 августа

  По югу Дальнего Востока с завидным постоянством перемещаются волновые циклоны, которые и не скупятся на дожди. Вот и минувший день не стал исключением.

Волновой циклон из Забайкалья отправился на восток, предварительно пролив сильные грозовые дожди в Эвенкии, Забайкальском крае количеством до 19 мм, Иркутской области до 25 мм. Атмосферный фронт циклона обрушился сильным грозовым дождем на юг Хабаровского края, где выпало до 31 мм, в Амурской до 24 мм, Еврейской автономной (до 21 мм) областях.

Но в ближайшие пару дней синоптическая ситуация изменится. Циклон, уроженец Китая, стремительно приближается к российским южным границам. В сфере его влияния окажутся южные районы Амурской области и Хабаровского края. Он-то и принесет дожди, местами сильные, которые могут спровоцировать подъем уровня воды в реках.

Но уже во второй половине недели осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами. / meteonovosti.ru /
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