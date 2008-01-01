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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 20 августа
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 9-19 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 11, 15, 17 и 18 августа зарегистрированы небольшие возмущения.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 20-28 августа солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 20-21 августа. / meteonovosti.ru /
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