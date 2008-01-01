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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:14 Понедельник, 20 августа



Предстоящим днём характер погоды будет определять теплый сектор обширного североатлантического циклона. На небе станет больше облаков, но еще будет по-летнему тепло. Так в столице максимальное значение температуры составит 24..26 градусов, по области 22..27. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и фон его приблизится к нормальному. Относительная влажность воздуха 40-50%.



Колебания метеоэлементов негативно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями. В первую очередь это относится к перенесшим инфаркт или инсульт, страдающим вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станет неспокойный геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /



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