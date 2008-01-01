

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды мировой погоды



ИА "Метеоновости" / 14:38 Воскресенье, 19 августа



Накануне Япония оказалась в тыловой части циклона, уходящего на Курильские острова. Прояснило, и в ранние утренние часы 18 августа в Токио была зафиксирована рекордно низкая температура для этого дня +18.3. предыдущий рекорд со значением +19.3 градуса наблюдался в 2003 году.



А вот в Брунее, что в переводе означает обитель мира, султанате, находящемся в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан, зашкаливала жара. 18 августа воздух раскалился до +36.5 градусов, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, оставив позади 2016 год с температурой +35.6. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



