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Новости погоды

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Рекорды мировой погоды

ИА "Метеоновости" / 14:38 Воскресенье, 19 августа

  Накануне Япония оказалась в тыловой части циклона, уходящего на Курильские острова. Прояснило, и в ранние утренние часы 18 августа в Токио была зафиксирована рекордно низкая температура для этого дня +18.3. предыдущий рекорд со значением +19.3 градуса наблюдался в 2003 году.

А вот в Брунее, что в переводе означает обитель мира, султанате, находящемся в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан, зашкаливала жара. 18 августа воздух раскалился до +36.5 градусов, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, оставив позади 2016 год с температурой +35.6. / meteonovosti.ru /
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