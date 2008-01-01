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В Алтайском крае сохраняется жаркая погода



ИА "Метеоновости" / 14:16 Воскресенье, 19 августа



Во второй половине прошедшей недели в Алтайском крае установилась аномально жаркая погода. Причиной тому антициклон, который сформировался над жаркими казахстанскими степями. Температура днем в большинстве населенных пунктов повышается до +30 и выше. Вот и накануне в Рубцовске, Волчихе, Ключах было +30, а в Славгороде и Кулунде до +31 градуса. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов.



В начале новой недели каких-либо существенных изменений в погоде не произойдет: после полудня до 32 градусов. Волновые циклоны будут выносить не только жаркий, но и влажный воздух, а значит, местами прошумят небольшие дожди с грозами, но, к сожалению, они погоды не сделают.



В Алтайском крае до середины будущей недели по-прежнему аномально жарко со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7o и более. Поэтому сохраняется высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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