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Вокруг Байкала тепло и с грозовыми дождями



ИА "Метеоновости" / 13:27 Воскресенье, 19 августа



Накануне территория вокруг Байкала находилась во власти циклона, который и обрушился сильными грозовыми дождями. Больше всего небесной влаги досталось Иркутской области. В Дабады выпало 23 мм, в Кырене 26 мм, а в Хамар-Дабане до 28 мм. Немало перепало дождей и Забайкальскому краю, до 18 мм, гремели грозы, а в Усть-Джалинде в ранние утренние часы при прояснениях сформировались очень густые туманы, ухудшившие видимость до 50 м.



В начале новой недели циклон отправится на восток, а на территорию вокруг Байкала из Монголии распространится гребень антициклона. Атмосферное давление подрастет, но местами еще могут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, утром при прояснениях будут стелиться туман, ухудшая видимость, в отдельных районах ветрено, до 15 м/с, днем тепло, 24..29, в Забайкальском крае 22..27 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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