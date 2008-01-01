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ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 19 августа



К полудню на опорной станции города ВДНХ и в районе ТСХА воздух прогрелся до +25.4 градуса, в Тушино и на Балчуге чуть теплее, +25.5, а вот в районе МГУ столбик термометра еще далеко от отметки +25, сейчас там +24.3 градуса.



Атмосферное давление существенно не изменилось, 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 35. Ветер западный, юго-западный, слабый. / meteonovosti.ru /



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