|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 19 августа
К полудню на опорной станции города ВДНХ и в районе ТСХА воздух прогрелся до +25.4 градуса, в Тушино и на Балчуге чуть теплее, +25.5, а вот в районе МГУ столбик термометра еще далеко от отметки +25, сейчас там +24.3 градуса.
Атмосферное давление существенно не изменилось, 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 35. Ветер западный, юго-западный, слабый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.