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Новости погоды

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На Чукотке дожди, мокрый снег и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 12:07 Воскресенье, 19 августа

  Циклон, который перемещается вдоль арктического побережья Дальнего Востока, охватил своим теплым сектором большую часть Чукотки, одаривая теплом. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов, но обошлось без рекордов.

Однако, перемены уже на пороге и они связаны с приближением камчатского циклона, в чью систему и вольется циклон, уроженец арктических широт. Уже в понедельник На Чукотке зарядят дожди, а на севере местами с мокрым снегом, отдельные районы окутает туман, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с и тепло пойдет на убыль. Ночью температура понизится до заморозков, на западе до -5 градусов, днем только 2..7, но в континентальной части воздух еще сможет прогреться до +22. / meteonovosti.ru /
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