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И снова о дальневосточных островах



ИА "Метеоновости" / 11:04 Воскресенье, 19 августа



Накануне очередной циклон вышел на Курилы, над которыми и разразился сильными дождями, количеством до 29 мм, порывы ветра достигали 20 м/с. Влияние циклона, поднимающегося к северо-востоку сказалось и на побережье Камчатского края, на станции Водопадная был зафиксирован ураганный ветер в порывах до 34 м/с. Шли дожди, выпало от 10 до 18 мм, а в Водопадной до 26 мм.



В предстоящие сутки циклон углубится, давление в центре понизится с 1005 до 990 гПа, и выйдет на Камчатку, но он сохранит влияние и на Курильских островах, где дожди, местами сильные, на севере они будут сопровождаться ветром в порывах до 20 м/с.



Циклон продолжает подниматься к северу и в ночь на понедельник на юге Камчатки с дождями, на юго-западном побережье местами сильными, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Днем дожди заметно ослабеют и перейдут в разряд небольших, да и ветер ослабеет. Но зона сильных дождей переместится на север Камчатки, где ветер усилится в порывах 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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