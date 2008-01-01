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Новости погоды

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И снова о дальневосточных островах

ИА "Метеоновости" / 11:04 Воскресенье, 19 августа

  Накануне очередной циклон вышел на Курилы, над которыми и разразился сильными дождями, количеством до 29 мм, порывы ветра достигали 20 м/с. Влияние циклона, поднимающегося к северо-востоку сказалось и на побережье Камчатского края, на станции Водопадная был зафиксирован ураганный ветер в порывах до 34 м/с. Шли дожди, выпало от 10 до 18 мм, а в Водопадной до 26 мм.

В предстоящие сутки циклон углубится, давление в центре понизится с 1005 до 990 гПа, и выйдет на Камчатку, но он сохранит влияние и на Курильских островах, где дожди, местами сильные, на севере они будут сопровождаться ветром в порывах до 20 м/с.

Циклон продолжает подниматься к северу и в ночь на понедельник на юге Камчатки с дождями, на юго-западном побережье местами сильными, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Днем дожди заметно ослабеют и перейдут в разряд небольших, да и ветер ослабеет. Но зона сильных дождей переместится на север Камчатки, где ветер усилится в порывах 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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