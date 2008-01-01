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ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 19 августа



Утро воскресного дня радует солнечной, тихой и сухой погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции города столбик термометра добрался до отметки+22.2 градуса. В районе ТСХ и МГУ прохладнее, +21.3, в центре Москвы, на Балчуге, температура вплотную приблизилась к +22 и составляет +21.9 градуса, а в Тушино только +19.1. Атмосферное давление повышенное, 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 46%. но / meteonovosti.ru /



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