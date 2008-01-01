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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:59 Воскресенье, 19 августа

  Предстоящим днём характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием отрога азорского антициклона, который обеспечит Московию сухой и по-настоящему летней погодой, а ещё более приятным является тот факт, что этот комфорт нас ожидает именно в выходные дни.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 19 августа ожидается небольшая облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 24..26 градусов, по области 22..27. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Москве и области сохранится комфортная погода. Атмосферное давление, которое в предыдущие дни было повышенным, начнет слабо понижаться, геомагнитный фон спокойный. Такая погода для большинства метеочувствительных людей является благоприятной и не оказывает повышенных нагрузок на механизмы адаптации, сердечно-сосудистую и бронхо-легочную системы. Сочетание комфортных температурно-влажностных условий и нормального содержания кислорода в воздухе оказывает положительное влияние, способствует хорошему самочувствию даже при выраженной метеозависимости.

Лето на исходе, и тем более ценными становятся такие благоприятные, теплые и солнечные дни которые нужно использовать с пользой для здоровья. Летом организм набирает силы и энергию, укрепляет иммунную систему, повышает защитные силы, а для этого нужно использовать те блага, которые дает сама природа: солнечные процедуры, они уже более безопасные и переносятся гораздо легче, воздушные ванны - их можно проводить на даче, при прогулках или на берегу реки, все это оказывает и положительное влияние на психо-эмоциональный статус.

19 августа геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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