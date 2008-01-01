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Новости погоды

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Комфортные и некомфортные места в России

ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 18 августа

  Самое ветреное место в России сейчас на Камчатке, на мысе Лопатка ветер усиливается почти до ураганного, его порывы достигают 30 м/с.

Самая низкая температура +1.2 градуса зафиксирована сейчас на острове Врангеля, что находится на востоке России.

Самое теплое место сейчас в Лагани (Республика Калмыкия), где воздух прогрелся до +34.6, в Лимане (Ставропольский край) до +34.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Оруро

некомфортное место: Жичжао
комфортное место: Джельфа

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