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Новости погоды
Комфортные и некомфортные места в России
ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 18 августа
Самое ветреное место в России сейчас на Камчатке, на мысе Лопатка ветер усиливается почти до ураганного, его порывы достигают 30 м/с.
Самая низкая температура +1.2 градуса зафиксирована сейчас на острове Врангеля, что находится на востоке России.
Самое теплое место сейчас в Лагани (Республика Калмыкия), где воздух прогрелся до +34.6, в Лимане (Ставропольский край) до +34.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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