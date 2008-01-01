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ИА "Метеоновости" / 12:47 Суббота, 18 августа



В полдень на главной метеостанции города было зафиксировано +22.2, такая же температура и в районе МГУ, в Тушино столбик термометра подбирается к отметке +23 градуса (+22.7). А в центре Москвы, на Балчуге, температура повысилась до +23.3 градуса. Припекает солнце, ветра нет. Атмосферное давление повышенное, 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха низкая, 39%. / meteonovosti.ru /



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