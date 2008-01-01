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На Европейской территории грядут заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 18 августа



Август перешагнул за свою середину, но погода продолжает радовать теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 2-4 градуса, но рекордного тепла нет. Ночи становятся длиннее и прохладнее, в ночные и ранние утренние часы стелются густые туманы. И вот подошел черед заморозков.



В ночь на 18 августа заморозок до -0 градусов наблюдался в травостое в Шарье, что находится на востоке Костромской области. Заморозки начинают расширять географию. И в ночь на 19 августа на северо-востоке Волго-Вятского района почву местами прихватит слабый заморозок до 0..-1 градуса. Заморозки местами будут наблюдаться и в Оренбургской области, на поверхности почвы до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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