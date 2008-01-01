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Новости погоды

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В центре Красноярского края нарастает пожарная опасность

ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 18 августа

  Активная фронтальная зона, протянувшаяся по западу Восточной Сибири накануне отметилась сильными дождями в Туруханском районе, где и выпало до 15 мм. Восточная половина Красноярского края находилась под влиянием обширного циклона, который также пролил дожди разной интенсивности и продолжительности.

В предстоящие сутки центральные и южные районы края будут находиться под присмотром антициклона, который придет из южных районов Западной Сибири. По южной периферии антициклона, протянется атмосферный фронт с волнами, который местами и прольет небольшие дожди при ветре в порывах до 13 м/с. А вот в южных районах и в Хакасии, на фоне повышенного давления, осадков не будет вовсе, но ветрено. Днем от Красноярска до Абакана 24..31. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-4 градуса. Жаркая погода и отсутствие осадков способствуют нарастанию высокой степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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