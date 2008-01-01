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Новости погоды

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На юг Камчатки опять надвигаются дожди

ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 18 августа

  Циклоны, зачастившие на юг Камчатки, пополняют копилку осадков. Самый значительный вклад на этой неделе они сделали 15 августа, когда в городе выпало 25 мм, приблизившись к абсолютному максимуму по осадкам, который наблюдался в этот день в 1986 году и составил 27.6 мм.

После непродолжительного перерыва, к югу Камчатки вдоль Курильской гряды поднимается очередной циклон, о чем возвестил сильным штормовым ветром до 27 м/с. В ночь на воскресенье на юге полуострова ожидаются сильные дожди при ветре 15-20 м/с. Днем дожди немного ослабеют, как впрочем и ветер. По мере продвижения

циклона, зона сильных дождей и ветров сместится на север Камчатки. / meteonovosti.ru /
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