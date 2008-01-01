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В Магаданской области густые туманы и заморозки



ИА "Метеоновости" / 11:40 Суббота, 18 августа



Накануне в Магаданской области на Мысе Братьев сформировались густые туманы, видимость ухудшалась до 50 м. Причиной тому слабый ветер и влажный морской воздух. В ночь на 18 августа на мысе Алевина (Ямские острова, Магаданская область) наблюдался продолжительный и густой туман с видимостью до 50 м.



В предстоящие сутки в ночные и утренние часы местами по-прежнему будут наблюдаться туманы, заметно ухудшая видимость. Гребень антициклона, надвигающийся с востока, обусловит погоду с прояснениями и местами воздух прихватит заморозок до -2 градусов, а к середине недели они усилятся до -5. / meteonovosti.ru /



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