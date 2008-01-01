

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло пришло на крайний восток Чукотки



ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 18 августа



В последний рабочий день на уходящей неделе Чукотский автономный округ оказался в теплом секторе циклона, центр которого располагался вблизи арктических островов Северной Америки. Осадков не было, но стелились густые туманы, ухудшая видимость до 200 м. При солнечной погоде в дневные часы воздух довольно интенсивно прогревался, и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6 градусов.



Но больше всего тепла досталось самому восточному поселку России - Уэлену, который расположен недалеко от мыса Дежнёва. Здесь столбик термометра добрался до отметки +18 градусов, что и стало новым абсолютным максимумом для 17 августа, предыдущий составлял +17.8 и наблюдался в 1952 году.



В воскресенье волновой циклон, перемещающийся вдоль арктического побережья Чукотки, при облачной погоде с прояснениями, начнет поливать дождями, местами сформируются туманы, днем 7..12, при прояснениях до +23 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



